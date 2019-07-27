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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil üst geçitten düştü: 1 ölü, 4 yaralı - BARTIN

Otomobil üst geçitten düştü: 1 ölü, 4 yaralı - BARTIN



: - Olay yerinden detaylar Bartın 'da otomobil üst geçitten düştü: 1 ölü, 4 yaralıBARTIN (AA) - Bartın 'da üst geçitten düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yaşar Bıçakçı (71) idaresindeki 78 AV 004 plakalı otomobil, Amasra ilçesi İnpiri köyü mevkisindeki üst geçitte kontrolden çıkarak alt yola düştü.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, sürücü Bıçakçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan eşi Ayla Bıçakçı (72) ile Senem (42) ve çocukları Poyraz (8) ile Zülal Top (6) yaralandı.Devrilen otomobilden ekiplerce çıkarılarak, Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Araçtakilerin Karabük'ten hafta sonu tatili için Amasra'ya gittiği öğrenildi.

Hafta Sonu Jandarma Üst Geçit Hafta Sonu Tatili Trol 

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