Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı - MALATYA İzle

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı - MALATYA İzle

- Kaza yerinden görüntüler Malatya 'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı - Hekimhan ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildekilere cep telefonu sinyali takip edilerek ulaşıldı - Kazada hayatını kaybedenlerden fen bilgisi öğretmeni Özlem Kılıç'ın, babası ve kardeşiyle tayinin çıktığı Malatya 'nın Sofular Mahallesi'ne ev bakmaya gittiği öğrenildiMALATYA (AA) - Malatya 'nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.Mehmet Kılıç (58) idaresindeki 44 BS 432 plakalı otomobil, Malatya - Hekimhan karayolunun 24'üncü kilometresi Kızılyarma mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.Uçurumun derinliği nedeniyle fark edilmeyen kaza, ailenin yakınlarının otomobildekilerden uzun süre haber alamaması sonucu jandarmaya ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı.Jandarma ekipleri, güzergahı kontrol ederek otomobildekilerin cep telefonu sinyallerini takip etti. Sinyallerin Kızılyarma mevkisinden gelmesi üzerine aramalar bu bölgeye kaydırıldı.Aramalar sonucu otomobilin yaklaşık 70 metrelik uçurumdan dereye uçtuğu belirlendi. Olay yerine gelen itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri, otomobilden sürücü Mehmet Kılıç'ın cesedini çıkardı. Ağır yaralanan oğlu Oğuzhan Kılıç (19) ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında araçtan fırladığı belirlenen Özlem Kılıç'ın (23) cesedi ise bölgeye yakın bir alanda bulundu.Yapılan çalışmaların ardından baba ve kızının cenazeleri, Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.Kazada hayatını kaybeden fen bilgisi öğretmeni Özlem Kılıç'ın, Malatya 'nın Kuluncak ilçesi Sofular Mahallesi'ndeki bir okula tayininin çıktığı, genç öğretmenin babası ve kardeşiyle ilçeye ev bakmaya giderken kazanın meydana geldiği kaydedildi.

Fen Bilgisi Trafik Kazası Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Genç Öğretmen 

İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptıFeci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı