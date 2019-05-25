Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı Video

-Cesedin uçurumdan çıkarılması

-Cenaze aracı ile cesedin morga götürülmesi



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Emet-Tavşanlı karayolu Çöğürtlen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emet ilçesi Yaylayolu köyünden Tavşanlı istikametine gitmek üzere yola çıkan 43 FR 332 plakalı Serkan Yılmaz (37) yönetimindeki otomobil, yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Serkan Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, araçda yolcu olarak bulunan Mehmet İşleyen de yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis Ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

