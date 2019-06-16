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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
- Otomobil tutkunları bu festivalde buluştu - Klasik otomobillerden, ralli araçlarına yüzlerce araç vatandaşların ziyaretine açıldı - Festivalde klasik otomobiller vatandaşlardan yoğun ilgi gördü

- Otomobil tutkunları bu festivalde buluştu - Klasik otomobillerden, ralli araçlarına yüzlerce araç vatandaşların ziyaretine açıldı - Festivalde klasik otomobiller vatandaşlardan yoğun ilgi gördü

-Araçlardan görüntüler

Alışveriş Hatıra Fotoğrafı Klasik Otomobil Ziyaretçiler Alışveriş Merkezi 

--Klasik otomobillerden görüntüler
--Festivali ziyaret eden vatandaşlardan görüntüler
--Vatandaşlarla röportaj
--Detay
-Görüntü, Kocaeli klasöründe "Autofest" kodu ile geçiliyor

( KOCAELİ ) - Otomobil tutkunları bu festivalde buluştu- Klasik otomobillerden, ralli araçlarına yüzlerce araç vatandaşların ziyaretine açıldı- Festivalde klasik otomobiller vatandaşlardan yoğun ilgi gördü KOCAELİ

- Kocaeli’de bir alışveriş merkezinin ev sahipliğinde “AUTOFEST’’ adı altında düzenlenen otomobil festivalinde klasik arabasında off-road aracına, ralli aracından motosiklete yüzlerce araç vatandaşların ziyaretine açıldı. Koaeli’de otomobil, ralli, off-road ve motosiklet tutkunları festivalde bir araya geldi. İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen “AUTOFEST’’ festivali, AVM’nin otopark alanında dün başladı.
2 gün boyunca süren festivalde farklı özelliklerdeki 200’den fazla araç vatandaşların ziyaretine açıldı. Klasik arabalardan off-road araçlarına, motosikletlerden ralli araçlarına birçok farklı model ve özellikteki araç festivalde yerini aldı. Festivali ziyaret eden vatandaşlar ilk defa gördükleri araçlarla hatıra fotoğrafı çekmeyi ihmal etmedi. Araç sahiplerinden bilgiler alan vatandaşlar düzenlenen çeşitli etkinliklerle de eğlenme fırsatı yakaladı. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi Vatandaşlar ise festivale yoğun ilgi gösterdi. Araçları inceleyen inceleyen ziyaretçiler en çok klasik arabaların ilgilerini çektiklerini ifade etti.
1962 model klasik otomobili ile festivale katılan Hilal Şahinarslan Yaren ise, vatandaşların festivalde klasik arabalara karşı yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “İnsanların zaten klasik arabalara karşı ilgisi çok fazla. Özellikle bu tarz araçlar insanların ilgisini çekiyor. Aracı gören insanlar özel günler için kiralamak istiyorlar. Çok güzel ilgi görüyoruz. Böyle güzel bir festival olduğunu duyunca hemen katılma kararı aldık. Araçlarımızla birlikte katıldık, çok eğleniyoruz” dedi.
(MK-
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