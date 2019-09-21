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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil traktörle çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - AFYONKARAHİSAR

Otomobil traktörle çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - AFYONKARAHİSAR

- MOBESE kamerasına yansıyan kaza anı - Kazada hurdaya dönen otomobilAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Çobanlar ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Şakir Balkaş idaresindeki 03 ZA 744 plakalı otomobil, Çobanlar - Bolvadin kara yolu Kocaöz kavşağında, Abdil Kalaycı'nın (80) kullandığı 03 UF 715 plakalı traktörle çarpıştı.Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi Lütfiye Balkaş hayatını kaybetti, yaralanan Kalaycı Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Balkaş çiftinin cenazeleri, Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cenaze Bild Kamera Karahisar 

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