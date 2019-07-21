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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Otomobil traktöre çarptı: 3 ölü, 4 yaralı

Otomobil traktöre çarptı: 3 ölü, 4 yaralı

hastane önünden görüntü

( MUŞ ) MUŞ

Hastane Kışla 


- Muş'un Hasköy ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, saat 23.00 sıralarında Hasköy ilçesi Düzkışla beldesinde meydana geldi. Hasköy'deki bir düğünden çıkan Şefik Özen yönetimindeki 65 KC 768 plakalı otomobil, traktöre arkadan çarptı. Kazada anne Gülfem Özen (35) ile oğlu Bedirhan Özen (9) olay yerinde hayatını kaybederken, Şerif Özen ile torunları Esmanur, Hazal, Nazlıcan ve Elif ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Hasköy ve Muş’taki hastanelere kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Esmanur da hayatını kaybetti. Olayı duyarak hastaneye koşan Özen ailesinin yakınları ise sinir krizleri geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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