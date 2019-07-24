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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil tomruk yüklü kamyonla çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Otomobil tomruk yüklü kamyonla çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Olay yerinden görüntüler

( KARABÜK ) KARABÜK

Polis Jandarma Bild Polis Ekipleri 


- Karabük'te bir otomobil tomruk yüklü kamyonla çarpıştı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü 2 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre Bartın istikametinden Karabük istikametine Salih A. idaresindeki 14 BL 542 plakalı otomobil, Ovacuma mevkisinde Mehmet Özenir idaresindeki tomruk yüklü 78 SL 916 plakalı kamyonla çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Fatma Çelebi (45) ile kızı Nihal Çelebi (24) olay yerinde yaşamını yitirirken otomobil sürücüsü Salih A. ve otomobilde bulunan Ali Ç. (48) yaralandı. Yaralılardan Ali Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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