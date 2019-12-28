Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil tırla çarpıştı: 6 yaralı - TEKİRDAĞ

Otomobil tırla çarpıştı: 6 yaralı - TEKİRDAĞ

- Otomobilin tırla çarpışması - Kaza yerinden detaylar - Yaralıların araçtan çıkarılması ve ambulansa alınmasıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Serkan K'nin kullandığı 59 TD 075 plakalı otomobil, Tekirdağ - Hayrabolu kara yolu, Karadeniz Mahallesi'nde, Ünver Ö'nün kullandığı 22 AAL 352 plakalı tırla çarpıştı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan, aynı aileden Batuhan, Pelin, Selin, Aysel ve Özkan K. yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Tekirdağ - Hayrabolu kara yolunda ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı