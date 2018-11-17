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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil tıra çarptı: 3 yaralı Haberi

Otomobil tıra çarptı: 3 yaralı Haberi

olay yerinden görüntü

Acil Servis İlk Müdahale 112 Acil Servis Gesi 

-kaza yapan aracın görüntüsü
-yaralıların ambulans ile sevki
-detay

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Kula ilçesinde, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Ankara-İzmir Karayolu Kula ilçesi Gökçeören Mahallesi Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula'dan Salihli yönüne giden Hüseyin G. yönetimindeki 06 TR 340 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan İstemihan Y. yönetimindeki 35 TYC 85 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Hüseyin G. ve otomobilin içinde bulunan İdris G. ve Vesile Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi AKS ekipleri ve 112 acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza bölgesinde yaptı. Sürücü Hüseyin G. ambulansla Salihli Devlet Hastanesine diğer yaralılar İdris G. ve Vesile Ü. Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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