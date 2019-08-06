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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Otomobil tıra çarptı: 2 yaralı - BOLU

Otomobil tıra çarptı: 2 yaralı - BOLU

- Olay yeri detaylarBOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Orhun A. idaresindeki 77 AAF 275 plakalı otomobil, otoyolun Ankara yönü Bolu Dağı Tüneli kesiminde ikinci viyadük üzerinde önünde seyreden Ali K. idaresindeki 54 FM 863 plakalı tıra arkadan çarptı.İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Metin Ö. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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