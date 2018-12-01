Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı Video

Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı Video

Kazaya karışan otomobil detay

İlk Müdahale Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Kazaya karışan tır detay
-Olay yerinde hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni
-Olay yeri genel detay
-Ölen kişinin fotoğrafı

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 00.30 sıralarında Ereğli - Aksaray E90 karayolunun 67. kilometresi Zengen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan Gökalp idaresindeki 51 LC 074 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Serkan B’nin kullandığı 31 YK 615 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Doğukan Gökalp ile araçta bulunan Leyla Saklav’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, otomobildeki Yaşar Ali A. yaralandı. Yaralı Yaşar Ali A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde güvenlik tedbiri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı