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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Otomobil tır’a arkadan çarptı; 3 yaralı Haberi

Otomobil tır’a arkadan çarptı; 3 yaralı Haberi

-Kaza yerinde ambulanslardan görüntü

İlk Müdahale Bild Lüks Otomobil 

--Tır’ın altına giren otomobilden görüntü
--Otomobilden göüntü
--Kazanın hemen sonrası
--Genel ve detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde yabancı plakalı lüks otomobil, önünde seyir halinde olan tir racına arkadan çarptı. Bir kişinin sıkıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara istikametine gitmekte olan ve Bulgaristan vatandaşı olduğu öğrenilen Beatris ?atej’in kullandığı 1-HFJ-198 plakalı lüks otomobil aynı istikamete gitmekte olan Kudret Tuna’nın kullandığı 41 KE 940 plakalı tır aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil içinde bulunan sürücü Beatris Matej’in kocası Milen Matej sıkıştı. Sıkışan yaralı Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada otomobil sürücüsü Beatris Matej eşi Milen Matej ve kızları Elis Matej yaralandılar. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
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