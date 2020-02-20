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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil TIR’a arkadan çarptı 2 yaralı İzle

Otomobil TIR’a arkadan çarptı 2 yaralı İzle

YARALILARIN HASTANE GETİRME GÖRÜNTÜSÜ VAR

İlk Müdahale Tahkikat Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri Trol 

-Kaza yerinden fotolar

( BURSA )-Yaralanan yaşlı adam sedyede feryat etti BURSA

- Bursa-Ankara yolunda meydana gelen feci kazada otomobil sürücüsü dönen TIR’a arkadan çarptı. Kaza sonrası iki kişi yaralandı. Kaza Bursa-Ankara karayolu Çitli kavşağında akşam saatlerinde meydana geldi. edinilen bilgiye göre İnegöl’den Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Hasan Ö. (67) idaresindeki 10 RT 544 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Hikmet C. (49) idaresindeki 16 VU 922 dorse plakalı TIR, çitli kavşağında dönmek istediği sırada otomobil arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak ancak durabildi. Kazada otomobil sürücü ile yanında bulunan Cuma A. yaralandı. İki yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada ağır maddi hasar alan araç ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.
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