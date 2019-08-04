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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Otomobil TEM otoyolunda viyadükten uçtu: 3 yaralı Haberi

Otomobil TEM otoyolunda viyadükten uçtu: 3 yaralı Haberi

Kaza alanından görüntü

İlk Müdahale Uçan Otomobil Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Yaralılara 112 müdahale görüntüsü
-Kaza yapan aracın görüntüsü
-TEM otoyolundan görüntü
-İtfaiye ve polis ekiplerinin görüntüsü
-Yaralı sürücünün görüntüsü ve detaylar

( DÜZCE )- 50 metre uçan otomobil hurda yığını haline geldi DÜZCE

- Düzce TEM Otoyolu Küçük Melen köprüsü mevkiinde otoyoldan çıkan otomobil viyadükten aşağı uçtu kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Kaza TEM Otoyolu Küçük Melen köprüsü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Çağlar Aksu idaresinde ki 28 ES 631 plakalı otomobil TEM otoyolu Küçük Melen köprüsü mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyoldan viyadükten aşağı uçtu. Yaklaşık 50 metre uçtuktan sonra Bahçeköy Köprüsü altına düşen otomobil ters döndü. Otomobilin içerisinde bulunan sürücü Çağlar Aksu araçtan çıkarken araçta bulunan babası Yılmaz Aksu ve annesi Fatma Aksu araçta sıkıştılar. Araç içerisinde sıkışan iki kişi Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kaza kırım ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu çıkarıldılar. Kazada Çağlar Aksu kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Yılmaz Aksu ve Fatma Aksu ağır yaralandılar. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
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