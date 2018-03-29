Otomobil taşkın sularına gömüldü - EDİRNE Haberi

- Taşkın sularına gömülen otomobilden görüntüler - Sular altında kalan arazilerden görüntüler - Tunca Nehri ve köprü girişinden görüntüler Edirne 'de otomobil taşkın sularına gömüldüEDİRNE (AA) - Edirne 'de Tunca nehrinin taşması sonucu park edildiği yerden çıkarılmayan otomobil, taşkın suları altında kaldı.Tunca Nehri, Sarayiçi mevkisinin yanı sıra İki Köprüarası'na yakın alanda da taştı.Yer yer çevredeki işletmelere dolan nehrin suları, bölgede park edildikten sonra taşkının bölgeye ulaşmayacağı düşüncesiyle yerinden alınmayan otomobili de su altında bıraktı.Taşkın nedeniyle Tunca ve Meriç nehirlerinin yakınında bulunan yüzlerce dekarlık tarım arazisi de su altında bulunuyor. - AFAD mahsur kalan hayvanları beslediBu arada, AFAD ekipleri, suyun yükselmesi sonucu oluşan adacıklarda kalan sokak köpeklerinin yardımına koştu.Ekipler, tekneyle gittikleri adacıklardaki köpeklere mama bıraktı. - Tarihi köprüler hala ulaşıma kapalıKent merkezinden Karaağaç Mahallesi'ne ulaşımın sağlandığı Tunca Köprüsü girişinin suyla dolması nedeniyle geçişlere izin verilmiyor.Köprüden geçmek isteyen bazı vatandaşlar, köprü taşlarına çıkarak güçlükle engeli aşıyor.Karaağaç Mahallesi'ne ulaşım ise Dr. Mehmet Müezzinoğlu köprüsünden rahatlıkla sağlanıyor.