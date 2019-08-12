Otomobil tarlaya yuvarlandı: 2 ağır yaralı

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( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Hilal Tak idaresindeki 23 LD 412 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolu Kömür yol ayrımı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Hilal Tak ile otomobilde bulunan Mahmut Tak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altın alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

