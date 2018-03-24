Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla'nın Fethiye ilçesinde yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, Karagedik Mahallesi Osman Kaya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü tespit edilemeyen 34 NY 2498 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan Sefa Karademir, Nagihan Bayındır ile Aybers Koray Arduç yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan yaralılar Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Karademir’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Bayındır Fethiye Devlet Hastanesi’nde, Arduç ise özel bir hastanede tedavi alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

