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20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Otomobil tarlaya devrildi: 2 yaralı - AMASYA

Otomobil tarlaya devrildi: 2 yaralı - AMASYA

- Tarlaya devrilen otomobil - Otomobilin etrafa dağılan parçaları - Otomobilin patlayan hava yastığı ve kırılan camları - Devrilen otomobilin düzeltilmesi ve çekiciye yüklenmesi - Hastane acil servisinin önündeki kalabalık Amasya 'da otomobil tarlaya devrildi: 2 yaralıAMASYA (AA) - Amasya 'nın Taşova ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Batuhan Kanbolat (19) idaresindeki 55 UC 203 plakalı otomobil, Uluköy köprüsü girişindeki tarlaya devrildi.Kazada, sürücü ile Furkan Kanbolat (14) yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Taşova Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Acil Servis İlk Müdahale Hava Yastığı Kalaba Alabalık 

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