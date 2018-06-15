Otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı - ADANA

- Polis ekiplerinin kaza yapan otomobile ulaşmaya çalışması - Tarladaki otomobilin kırılmış camları - Kaza yerindeki polis araçlarıADANA (AA) - Adana 'da, kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.Alınan bilgiye göre, İbrahim Taşgıran'ın kullandığı 40 EL 311 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) otoyolu Kozan çıkışında, bariyerlere çarptıktan sonra tarlaya devrildi.Kazayı fark eden diğer sürücüler durumu 112 Acil Servisine bildirdi.İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Taşgıran'ı bulunduğu yerden çıkardı. Taşgıran, ambulansla ÇÜ Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.Tedavi altına alınan Taşgıran'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.