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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil tamiri için tekel bayisini soydular

Otomobil tamiri için tekel bayisini soydular

Zanlıların adli tıpa getirilmesi

Görgü Tanığı Adli Tıp Dedektif Tekel Bayisi Hırsız 

-Adli tıpa alınmaları

( ADANA )- Adana'da 4 kişi kaza yaptıkları otomobili tamir ettirmek için girdikleri tekel bayisinden 30 bin lira değerinde 125 şişe içki ve 488 paket sigara çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı ADANA

- Adana'da 4 kişi kaza yaptıkları otomobili tamir ettirmek için girdikleri tekel bayisinden 30 bin lira değerinde 125 şişe içki ve 488 paket sigara çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir tekel bayiinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden hırsızlıktan suç kaydı bulunan Ahmet Ş., Fahrretin L., Murat B. ile Servet İ., gece saatlerinde Onur Gök’e ait tekel bayisine girdi. 4 kişi büfede bulunan çeşitli markalardaki 125 şişe içki ve 488 paket sigarayı çalarak arabaya yükledi. Büfeden 30 bin liralık ürün çalan 4 kişi kasada bulunan bin lira nakit parayı da alıp kayıplara karıştı. Mahallede bulunan bir görgü tanığı polisi arayarak ihbarda bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada, şahıslar çaldıkları ürünleri Fahrettin L.’nin annesinin evine gizledi. Polis yaptığı çalışma sonucunda şüphelileri içinde bulundukları otomobilde yakaladı. Polis otomobil içinde yaptığı aramada 1 şişe viski buldu. Hırsızlık dedektifleri çalışmasına devam edince çalınan içki ve sigaraları evde buldu. Sigara ve içkiler sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan zanlılardan Fahrettin L.'nin, “Trafik kazası yapmıştık. Borcumuzu ödemek için çaldık” diye ifade verdiği öğrenilirken diğer zanlılar suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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