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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil tamirhanede cayır cayır yandı

Otomobil tamirhanede cayır cayır yandı

-görüntü Trabzon abone Giresun klasörü

Oto Tamirhanesi Bild Yangına Müdahale Sanayi Sitesi Trol 

--OTOMOBİLİN ALEV ALEV YANMASI
--ÇALIŞANLARIN SU VE YANGIN TÜPLERİYLE MÜDEHALESİ
--YANGIN SONRASI DETAY

( GİRESUN - HD)- Sanayi Sitesinde oto tamirhanesinde bir otomobilde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu GİRESUN

- Espiye sanayi sitesinde tamirhaneye gelen otomobil, kaynak yapıldığı sırada bir anda alev aldı. Çıkan yangında hasar gören araç, çevredeki esnaf ve işyerindeki çalışanlar tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay ilçenin Gelivera deresi mevkiinde bulunan küçük sanayi sitesinde meydana geldi. Hüseyin Çelik isimli kişiye ait tamirhanede meydana oto yangınında aracın tamiri için kaynak yapıldığı sırada yangın çıktığı öğrenildi. 28 YE 661 plakalı doğan marka aracın motor kısmında tamirat dolayısıyla kaynak yapıldığı sırada kısa sürede alev alan araç cayır cayır yandı. Ön kısımda başlayan yangın tamirhanede korku ve paniğe neden olurken, tamirhanede çalışanlar su ve yangın tüpleriyle yangına müdahale etmeye başladı.
Kullanılmaz hale gelen araçta yangın kontrol altına alınırken aracın LPG’li olmaması büyük bir faciayı önledi. (AB-EK
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