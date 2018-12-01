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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil tamircisinde yangın

Otomobil tamircisinde yangın

Alevlerin yükselmesi

Trol 

-İtfaiyenin gelişi ve müdahalesi
-Vatandaşların uyarılması

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Karabağlar ilçesinde bulunan bir otomobil tamircisinde çıkan yangın büyük paniğe sebep oldu. Olay, sabah 10.30 sularında Eski İzmir’de Gazi Mahallesi 3893 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple otomobil tamircisinde bir anda alevler yükselmeye başladı.
Alevler kısa sürede dükkanı sararken, hemen itfaiye ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yangın sırasında korku dolu anlar yaşandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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