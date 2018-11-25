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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Otomobil takla attıktan sonra su kanalına devrildi: 5 yaralı Video

Otomobil takla attıktan sonra su kanalına devrildi: 5 yaralı Video

Su kanalına takla atan araç

İlk Müdahale Trafik Kazası Su Kanalı 

-Ambulans da tedavi gören yaralı
-Kaza yerinden detaylar

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada otomobil metrelerce takla atarak, su kanalına devrildi. Kaza, Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü belirlenemeyen 06 GS 940 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Mithat Biçer (51) idaresindeki 71 AG 957 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Mithat Biçer (51) idaresindeki otomobil takla attıktan sonra savrularak yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. Kazada, sürücü Mithat Biçer (51) ile otomobillerde bulunan İbrahim Ulukul (38), Selda Tuncel (19), İbrahim Karabulut (18) ve kimliği belirlenemeyen kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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