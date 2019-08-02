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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Otomobil takla attı: 4 yaralı

Otomobil takla attı: 4 yaralı

olay yerinden görüntü

Bild Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-kaza yapan otomobilden görüntü
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp takla atan otomobildeki 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, ikindi vakitlerinde Yamaçtepe Mahallesi’nde meydana geldi. 27 ABB 690 plakalı otomobil Alleben Göleti istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp, takla attı. Kazada otomobildeki 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla çağrılan sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün kaza yerinden kaçtığı öne sürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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