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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı

Otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı

Ambulansların hastaneye gelişi

Acil Servis Hastane Trafik Kazası Bild Direksiyon 

-Yaralıların acil servise alınması
-Hastane önündeki ambulanslar

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Kulu ilçesi yakınları, Ankara’nın Bala ilçesi sınırlarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, Kulu Kırıkkale Karayolunun 40. kilometresi Bala ilçesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Süleyman Demir idaresindeki 34 ES 0454 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole takla attı. Kazada, otomobilde bulunan Hüseyin Ay ve Fatma Çayan (27) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Fatih Süleyman Demir, Ahmet Kamil Yıldız (27) ve Hilal Ay (26) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Kamil Yıldız ve Hilal Ay hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı sürücü ise hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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