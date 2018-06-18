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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil takla attı: 2’si ağır 5 yaralı

Otomobil takla attı: 2’si ağır 5 yaralı

Yaralının helikoptere alınması

Helikopter Direksiyon Trol 

-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Kulu ilçesinde ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.15 sıralarında Kulu Makas Mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş.Ö. (31) idaresindeki 66 NK 984 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla attı. Kazada sürücü ile eşi E.G.Ö. ve 10 aylık S.N.Ö, Z.Ö. (17), G.R.Ö. (65) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumunun ağır olduğu öğrenilen E.G.Ö. ile G.R.Ö. hava ambulansı ile Ankara’ya sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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