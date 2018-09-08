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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

Otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza yapan araç

Elektrik Direği Direksiyon Trol 

-Yerde yatan yaralı
-Araçta sıkışan yaralıların itfaiye tarafından kurtarılması
-Yaralıların ambulansa alınması
-Otomobilin devirdiği elektrik direği
-Kazayla ilgili detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında Karaman-Ereğli Karayolunun birinci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şaban Kaya (55) yönetimindeki 34 GM 8831 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğini devirdikten sonra karşı şeride geçerek devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışanların bulunması nedeniyle adeta can pazarı yaşandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye tarafından sıkıştıkları yerden yapılan çalışma sonucu kurtarılırken, İbrahim Kaya (45) ile Ömer Kaya (40) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Bahriye Önal (43), Şaban Kaya (55) ile Ahmet Kaya (81) olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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