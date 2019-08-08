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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

kaza yerinden görüntüler

İlk Müdahale Görgü Tanığı Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Kadın Sürücü 

-takla atan araç
-ambulans detay
-çevredeki kalabalık
-görgü tanığı röp.

( KAHRAMANMARAŞ )- Kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobiliyle takla attı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü otomobiliyle takla attı. Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Gaziantep Karayolu üzerinde 46 AAG 351 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Emine Ö. (26) direksiyon hakimiyeti kaybederek önce sağ refüje sonra sol refüje çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, takla atan aracın içerisindeki Emine Ö. çevredekilerin yardımıyla araç içerisinden çıkarıldı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Emine Ö., tedavi için hastaneye kaldırıldı.
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