Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza yerinden görüntü

Direksiyon 

-Jandarma ekipleri
-İtfaiye ekipleri
-Ölen şahıs foto

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Adana Konya Karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana istikametinden Konya yönüne seyir halinde olan Cuma El Hüseyin (21) idaresindeki 31 MA 0349 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralanırken, araçta bulunan Şükriye İsa (23) hayatını kaybetti. İtfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Şükriye İsa'nın cansız bedeni de morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (CK-FM-
İlgili Foto Galeriler
Antalya'da Hortum DehşetiAntalya'da Hortum Dehşeti
Bursa merkezli uyuşturucu operasyonuBursa merkezli uyuşturucu operasyonu
İçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadıİçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadı
Heyelan Otomobilleri YuttuHeyelan Otomobilleri Yuttu
Jandarma Aracı Kaza Yaptı: 1 Şehit, 2 YaralıJandarma Aracı Kaza Yaptı: 1 Şehit, 2 Yaralı
Van'da Fuhuş OperasyonuVan'da Fuhuş Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı