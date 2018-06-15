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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Otomobil takla attı: 1 ağır yaralı

Otomobil takla attı: 1 ağır yaralı

Yaralanın ambulans içerisinden görüntüsü

Polis Ağaçlı Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Ambulansın genel görüntüsü
-Kaza yapan aracın genel ve detay görüntüleri

( ADANA -HD) ADANA

- Adana’da otomobiliyle takla atan sürücü ağır yaralandı. Kaza, saat 01.45 sıralarında Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Adana istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Taşkıran kullandığı 40 ELL 311 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Taşkıran önce bariyerlere çarptı ardından takla attı. Otomobil otoyolun dışında ağaçlık alanda, ağaçlara takılınca durdu. Durumu gören vatandaşlar olayı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Taşkıran’ı kurtardı. Taşkıran sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Taşkıran’ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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