Otomobil takla atarak sazlığa uçtu

-İTFAİYE VE JANDARMA EKİBİ DETAY



( SAKARYA ) SAKARYA



- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil takla atarak sazlık alana uçtu. Kazada ters dönen araçta yaralanan sürücü itfaiyenin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kaza, Adapazarı ilçesi Poyrazlar Gölü giriş yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Poyrazlar Gölü giriş yolunda ilerleyen S.Ç. idaresindeki 64 NC 290 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç takla atarak sazlık alana uçtu. Ters dönen otomobil içerisinde yaralanan sürücü çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen kadın sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.



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