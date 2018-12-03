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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil sürücüsü, tartıştığı otobüs şoförünü vurdu - İSTANBUL

Otomobil sürücüsü, tartıştığı otobüs şoförünü vurdu - İSTANBUL

- Olay yerinden detaylarOtomobil sürücüsü, tartıştığı otobüs şoförünü vurdu - Fatih'te bir otomobil sürücüsü, park yeri için tartıştığı özel halk otobüsü şoförünü silahla vurarak yaraladıİSTANBUL (AA) - Fatih'te bir otomobil sürücüsü, park yeri için tartıştığı özel halk otobüsü şoförünü silahla vurarak yaraladı.Dervişali Mahallesi Draman Caddesi'nde kullandığı 34 GA 9243 plakalı özel halk otobüsünü park etmeye çalışan Halim Uzel, bu sırada aynı yerde park eden 34 RD 9330 plakalı otomobil sürücüsüyle tartıştı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, otomobil sürücüsü yanındaki silahla Halim Uzel'e ateş ederek, ayağından yaraladı.Daha sonra aracına binen otomobil sürücüsü, olay yerinden kaçtı.Yaralı Uzel ise ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Polis ekipleri, olaya karışan şüpheliyi yakalamak için bölgede arama başlattı.

Halk Otobüsü Otobüs Şoförü 

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