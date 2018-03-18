Otomobil sulama kanalına düştü: 3 ölü, 1 yaralı - MANİSA
- Mersindere Mahallesi'nde sulama kanalı girişindeki kaza yeri - Kanaldaki beton bariyere çarpan araçtan detaylar - İtfaiye ve AFAD ekiplerinin kaza yapan araçta kurtarma çalışmaları - 112 sağlık ekiplerinin cesetleri çıkarma çalışması Manisa 'da otomobil sulama kanalına düştü: 3 ölü, 1 yaralıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Salihli ilçesinde, yol kenarındaki sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İzmir'den Alaşehir'e giden Onur Avcı'nın (21) kullandığı 45 Z 5680 plakalı otomobil, Mersindere Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki sulama kanalına düştü.Kanaldaki beton bariyere çarpan araçta sürücü ile Cemile Uyar olay yerinde, 6 aylık bebek Buğra Avcı ise kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti, Fatime Uyar ağır yaralandı.Kazazedelerin kiraladıkları otomobille İzmir'deki akrabalarını ziyaret ettikten sonra Alaşehir'deki evlerine dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.