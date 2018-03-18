Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Otomobil sulama kanalına düştü: 3 ölü, 1 yaralı - MANİSA

Otomobil sulama kanalına düştü: 3 ölü, 1 yaralı - MANİSA

- Mersindere Mahallesi'nde sulama kanalı girişindeki kaza yeri - Kanaldaki beton bariyere çarpan araçtan detaylar - İtfaiye ve AFAD ekiplerinin kaza yapan araçta kurtarma çalışmaları - 112 sağlık ekiplerinin cesetleri çıkarma çalışması Manisa 'da otomobil sulama kanalına düştü: 3 ölü, 1 yaralıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Salihli ilçesinde, yol kenarındaki sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İzmir'den Alaşehir'e giden Onur Avcı'nın (21) kullandığı 45 Z 5680 plakalı otomobil, Mersindere Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki sulama kanalına düştü.Kanaldaki beton bariyere çarpan araçta sürücü ile Cemile Uyar olay yerinde, 6 aylık bebek Buğra Avcı ise kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti, Fatime Uyar ağır yaralandı.Kazazedelerin kiraladıkları otomobille İzmir'deki akrabalarını ziyaret ettikten sonra Alaşehir'deki evlerine dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Bebek Bild Sulama Kanalı Sağlık Ekipleri Direksiyon 

İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı