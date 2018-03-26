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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil sulama kanalına düştü: 2 ölü - AYDIN

Otomobil sulama kanalına düştü: 2 ölü - AYDIN



: - Kaza yapan otomobilden görüntüler - Jandarma ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmaları - Kanala düşen otomobilin çıkartılması - Ambulanstan görüntü - Kazada 15 yaşındaki çocuk, kendi imkanlarıyla sudan çıkarak kurtulduAYDIN (AA) - Aydın 'ın Söke ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu evli çift öldü, 15 yaşındaki çocukları ise kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı.Feyiz Kahraman (50) yönetimindeki 09 DK 149 plakalı otomobil, Özbaşı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Otomobil sürücüsü ve eşi Hanife Kahraman'ın (41) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Kendi imkanlarıyla sudan çıkan çiftin çocukları Faruk Caner Kahraman (15) ise tedavi altına alındı.Sudan çıkartılan cenazeler, Söke Fehime - Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma Olay Yeri İnceleme Cenaze Sudan Sulama Kanalı 

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