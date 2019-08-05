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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü (2) - KONYA

Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü (2) - KONYA

- Olay yerinden görüntüler - İtfaiye ekipleri tarafından kanaldan çıkarılan otomobilden görüntüler - Cenazenin araca taşınması Konya 'da otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölüKONYA (AA) - Konya 'nın Ahırlı ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Adem Turcan (42) yönetimindeki 16 NN 197 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Akkise Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, sulama kanalına düştü.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı sulama kanalından çıkardı.Daha sonra sürücü Turcan'ın cesedi, araç içinden çıkartılarak otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kanald Bild Sulama Kanalı Direksiyon 

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