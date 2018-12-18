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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü - ESKİŞEHİR

Otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü - ESKİŞEHİR

- Kaza yapan otomobilden detaylar - Sulama kanalında arama çalışmaları Eskişehir 'de otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölüESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu bir kişi öldü.Alınan bilgiye göre, Tunca Kıran yönetimindeki 26 KA 554 plakalı otomobil, Eskişehir - Sarıcakaya karayolu Orta Mahalle girişinde bulunan sulama kanalına devrildi.Kazada, ters dönen araçta sıkışan Kıran, polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.Sağlık ekipleri, evli ve bir çocuk babası Tunca Kıran'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis Bild Sulama Kanalı Sağlık Ekipleri 

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