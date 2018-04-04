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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil sulama havuzuna düştü: 1 ölü - MERSİN Video

Otomobil sulama havuzuna düştü: 1 ölü - MERSİN Video

- Sulama havuzuna düşen araç - Ekiplerin havuza düşen aracı çıkarma çalışması - Aracın sürücüsünün yakınlarının üzüntüsü - Ekiplerin havuza düşen aracın sürücüsünü sudan çıkarması Mersin 'de trafik kazası: 1 ölü - Seyir halindeyken yol kenarındaki sulama havuzuna düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdiMERSİN (AA) - Mersin 'de sulama havuzuna düşen araçtaki 29 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Müslime Gökdemir (29) idaresindeki 33 EKL 94 plakalı otomobil, merkez Toroslar ilçesi Gözne yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama havuzuna düştü.Otomobilin suda kaybolduğunu gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu otomobil, derin olduğu gözlemlenen sudan çıkarılırken, sürücüye rastlanmadı.Bunun üzerine bölgeye sevk edilen sualtı polisleri ve AFAD ekipleri, havuza girerek inceleme yaptı. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından Gökdemir'in cansız bedenine ulaşılarak karaya çıkarıldı. Mersin Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenilen genç kadının annesi, acı haberi alarak geldiği olay yerinde baygınlık geçirdi.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Polis Sağlık Ekibi Trafik Kazası Sudan Genç Kadın 

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