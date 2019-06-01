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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı

Otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı

olay yerinden görüntü

Hastane Su Kanalı Akkale Direksiyon Trol 

-kazaya karışan araçların görüntüsü
-detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, su kanalına devrildi. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı. Kaza, Süleymanpaşa - Malkara yolu üzeri Yenice - Kınıklar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Çanakkale istikametine seyreden Recep Yavaş yönetimindeki 34 DH 9979 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Kazada aynı aileden sürücü Recep Yavaş, Sevinç Yavaş, Zeynep Yavaş ve Emircan Yavaş yaralandı. Süleymanpaşa ve Malkara'dan gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
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