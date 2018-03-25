Otomobil su birikintisine devrildi: 5 ölü, 1 yaralı (2) - DENİZLİ
- Kazanın olduğu yerden görüntüler - Morgun önünden görüntüler - Kazada hayatını kaybedenlerin arkadaşının konuşmasıGÜNCELLEME - Denizli 'de araç su birikintisine devrildi: 5 ölü, 1 yaralıHAYATINI KAYBEDENLERİN YAŞLARI VE DETAYLAR EKLENDİDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Tavas ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki su birikintisine devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Denizli 'den Muğla'ya gitmekte olan Mehmet Bayraktar'ın (18) kullandığı 20 YF 082 plakalı araç, Sarıabat Mahallesi'nde yol kenarında bulunan su birikintisine devrildi.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazadan yaralı olarak kurtulan ve kendi imkanlarıyla su birikintisinden çıkan Muharrem Çineli'nin verdiği ifade doğrultusunda Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çalışmalara başladı. Ekipler daha sonra su birikintisine düşen aracı vinç yardımıyla çıkardı.Otomobilin içerisinde bulunan sürücü Bayraktar ile Emin Çotul (18), Uğur Hepgül (19), Süleyman Tahancalıoğlu (18) ve Kamil Kocamanoğlu'nun (17) cesetlerine ulaşıldı.Sağlık ekiplerince Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çineli'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Aile yakınlarının morg önündeki bekleyişi sürüyor. Cenazelerin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.Kaza yapan gençlerin dün gece Denizli 'de bir restorandan çıktıktan sonra ilçeye doğru yola çıktıkları öğrenildi.Öte yandan otomobilin devrildiği su birikintisi su motoru yardımıyla tahliye edildi. Yaklaşık 2 metre olduğu gözlenen çukurda kazazedelerin kişisel eşyaları olduğu görüldü. Çarpmanın etkisiyle otomobilin kırılan ön camından dışarı fırlayan ve Tavas Devlet Hastanesinde tedavisi süren Çineli'nin yoldan geçen araçları durdurarak yardım istediği ortaya çıktı.