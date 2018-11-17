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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil sitenin bahçesine düştü: 3 yaralı

Otomobil sitenin bahçesine düştü: 3 yaralı

Kaza yerinden görüntüler,

İlk Müdahale Polis Akkale Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

-apartman bahçesine düşen araçtan görüntüler,
-olay yerinde ekiplerin çalışmasından görüntüler,
-bahçesine araç düşen apartmandan görüntü.

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir araç yaklaşık 3 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine düştü. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay, bugün saat 18.15 sıralarında Esenler Mahallesi’nde Nazım Hikmet Sokak ile Bülent Dikmener Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz plakası öğrenilmeyen bir otomobil ile Ebru Eş idaresindeki 17 UZ 630 plakalı ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ebru Eş idaresindeki ticari araç yol kenarındaki bir sitenin bahçesine ters şekilde düştü. Düşen araç içindeki 3 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralı araç sürücüsü Ebru Eş ile araçta bulunan Dorukhan Kılıç ve Burçu Kılıç Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bahçeye düşen araç vinç yardımıyla kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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