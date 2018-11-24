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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil sitenin bahçesine devrildi: 2 yaralı - TRABZON

Otomobil sitenin bahçesine devrildi: 2 yaralı - TRABZON

- Otomobil sitenin bahçesine devrildi - 2 yaralı - Kaza sonrası yaralılara müdahale anının güvenlik kamrerası görüntüleriOtomobil sitenin bahçesine devrildi: 2 yaralı - Kaza, sitenin güvenlik kamerasına yansıdıTRABZON (AA) - Trabzon 'da, otomobilin sitenin bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Çukurçayır Mahallesi'nde yokuştan aşağı giden otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce elektrik direğine, sonra demir korkuluklara çarptı. Otomobil, ardından bir sitenin bahçesine devrildi.Ters dönen araçta bulunan ve yaralanan iki kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan kaza, sitenin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Elektrik Direği Demir Korkuluk Korkuluk Güvenlik Kamerası Direksiyon 

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