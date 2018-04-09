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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil servise çarptı: 3 yaşındaki çocuk öldü, 10 kişi yaralandı

Otomobil servise çarptı: 3 yaşındaki çocuk öldü, 10 kişi yaralandı

Kaza yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale

Tahkikat Öğrenci Servisi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Servis Aracı 

-kaza yerinden detay görüntüler

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’da bir otomobilin öğrenci servisine arkadan çarptığı kazada 3 yaşındaki bir çocuk öldü, 10 kişi de yaralandı. Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Turgut Özal Tıp Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Tıp Merkezi istikametine seyir halinde olan Duhan Güleryüz idaresindeki 44 S 0729 plakalı öğrenci servisine aynı istikamete seyir halinde olan Y. K. yönetimindeki 33 CYU 40 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Kazada otomobil hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü Y. K. ile birlikte araç içerisinde bulunan Tuğba Nur Kaya, Gülşen Yüksekdağ, Hacer Kaya, Neslihan Yüksekdağ, Yusuf Yüksekdağ ve servis aracında bulunan Emre Karakuş, Elif Karakuş, Gülsüm Karakuş, Ali Talha Karakuş ile Sevda Karakuş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 yaşındaki Yusuf Yüksekdağ kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi ise sürüyor. Öte yandan polis ekiplerinin kazayla ilgili başlatmış olduğu tahkikat devam ediyor.
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