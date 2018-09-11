Otomobil servis minibüsüyle çarpıştı: 8 yaralı - DENİZLİ
- Menderes Bulvarı'ndaki kaza yeri - Kazaya karışan otomobil ve minibüsten detay - Araçların çekici ile kaldırılması Denizli 'de trafik kazası: 8 yaralıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobilin servis minibüsüyle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Rusya'dan gelen Yusuf B. yönetimindeki T809PO 777 yabancı plakalı otomobil, Menderes Bulvarı'nda, seyir halindeki İbrahim T'nin kullandığı 20 AAD 899 plakalı özel servis minibüsüne arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçen minibüs de Ahmet K. yönetimindeki 20 SY 263 plakalı otomobile çarparak durabildi.Kazada, minibüsteki 8 kişi yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.