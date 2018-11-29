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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil şarküteri dükkanına daldı

Otomobil şarküteri dükkanına daldı

Otomobillerden görüntü

Trol 

-Cam kırıklarından görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Detaylar

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de park halindeki araca çarpan otomobil kontrolden çıkarak şarküteri dükkanına daldı. Selçuklu Caddesi Mevlana İlkokulu karşısında Y.B yönetimindeki 51 DY 096 plakalı otomobil, park halindeki 51 BC 666 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Y.B yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak şarküteri dükkanına daldı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda ve dükkanda maddi hasar oluştu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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