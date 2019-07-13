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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobilden görüntü

Hastane Bild Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

-Cesedin otomobil içerisinde çıkarılması

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada bir kişi öldü bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza, Uzunpınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Varol yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan Elif Varol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Elif Varol'un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Sürücü İbrahim Varol ise tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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