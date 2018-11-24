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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza yerinden detaylar

Genç Kız İlk Müdahale Cenaze Bild Direksiyon 

-Ölen genç kızın fotoğrafları

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’da bir aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada 19 yaşındaki Helin Ede hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, Yavuzselim Mahallesi Karagöz Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.K. (24) yönetimindeki 44 AAR 693 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile şarampole yuvarlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Helin Ede (19) ile sürücü M.K.’ye kaza yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldılar. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Helin Ede kurtarılamayarak hayatını kaybederken, araç sürücüsü M.K.’nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Üniversiteye hazırlandığı öğrenilen Helin Ede’nin cenazesi ise yapılan otopsinin ardından Hekimhan ilçesinin İğdir Mahallesi’nde gözyaşları arasında defnedildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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