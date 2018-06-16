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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil şarampole uçtu, ağaçlar olası faciayı önledi Haberi

Otomobil şarampole uçtu, ağaçlar olası faciayı önledi Haberi

Aracın uçurumda görüntüsü

Uçan Otomobil Direksiyon Trol 

-Polis ve itfaiyenin müdahalesi

( AKSARAY )- Aksaray’da kontrolden çıkarak şarampole düşen otomobili ağaçlar durdururken içinde bulunan 3 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı AKSARAY

- Aksaray’da şarampole uçan otomobili ağaçlar durdurdu, kazada 3 kişi hafif yaralandı. Kaza, Aksaray Kireçlik Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes S. (22) idaresindeki 42 ASS 30 plakalı otomobil, şehir merkezi istikametine seyrederken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine virajı alamayan otomobil demir çitlere çarparak 7 metrelik şarampoldeki Kılıçaslan Parkı’na uçtu. Kazada araçta bulunan sürücü ile birlikte Çilem B. (21) ve Şafak B. (18) yaralandı. Aracın düştüğü yerde ağaçların olması olası bir faciayı önledi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili araştırma başlattı.
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