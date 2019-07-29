Otomobil Şarampole Uçtu: 2 Yaralı Haberi

-Hurdaya dönen araç

-Trafik ekiplerinin çalışma yapması



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ta otomobilin yaklaşık 15 metre yükseklikten şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Tokat-Sivas karayolu Kızıleniş mevkinden şehir merkezine seyir halinde olan F.B (19) idaresindeki 60 TJ 066 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Daylıhacı köyü yakınlarında meydana gelen kazada yaklaşık 15 metre yükseklikten takla atarak tarlaya düşen otomobillin sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan S.V'ye (46) yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların genel sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, hurdaya dönen otomobil çekici ile kaza mahallinden kaldırıldı. Karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması yaparken, trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (Nİ-

