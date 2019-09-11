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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

- Olay yeri detay ve genel görüntü

( İZMİR ) İZMİR

Polis Direksiyon Trol 


- İzmir'in Çiğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise hafif yaralandı. Kaza, saat 03.00'da Çiğli Menemen istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Mert Yiğit A. (18) idaresindeki 06 GZA 16 plakalı otomobil, Menemen yönüne seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Mert Yiğit A. ile birlikte yolculuk yapan İzzet Tağu'nun (18) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis bölgede çevre güvenliğini sağlarken, kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, kazada hayatını kaybeden İzzet Tağu'nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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