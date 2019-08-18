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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Otomobil şarampole devrildi: 8 yaralı - GAZİANTEP

Otomobil şarampole devrildi: 8 yaralı - GAZİANTEP

- Şarampole devrilen otomobilden görüntüler Gaziantep 'te otomobil şarampole devrildi: 8 yaralıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ömer Alaca yönetimindeki 27 B 4780 plakalı otomobil, Gaziantep - Nizip kara yolunun 20'nci kilometresinde şarampole devrildi.Kazada sürücü ile araçtaki 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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